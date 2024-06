Joe Alwyn quebra o silêncio sobre fim de namoro com Taylor Swift

Em entrevista ao The Sunday Times Style, o ator Joe Alwyn, 33 anos, falou pela primeira vez sobre o fim de seu relacionamento com a cantora Taylor Swift, 34 anos. O casal esteve junto por seis anos e meio.

Alwyn definiu o tempo que passou com Swift como "longo, cheio de amor e compromisso". Questionado sobre o álbum mais recente da cantora, "The Tortured Poets Department", que muitos acreditam ter sido inspirado no término, ele foi cauteloso:

"O que eu diria é que qualquer pessoa se pode identificar... Não é uma resposta direta à pergunta, mas penso que é isso."

E continuou: "Esperaria que todos pudessem se identificar e perceber as dificuldades que vêm com o fim de uma relação longa, com amor e compromisso de seis anos e meio. É algo difícil de se viver."

Apesar de não confirmar se está em um novo relacionamento, Alwyn garantiu que está em uma boa fase pessoal e profissional.

