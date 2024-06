'Enchia nossa cama de mulheres', diz Gretchen sobre Chrystian

Chrystian, que faleceu na quarta-feira (19), foi o primeiro marido de Gretchen. O relacionamento, um dos mais conturbados da carreira da rainha do rebolado, aconteceu no início dos anos 1980. Eles se casaram em 1981, quando Gretchen tinha 22 anos e Chrystian 25, mas a união durou apenas alguns meses. A história do casal é detalhada no livro "Gretchen: Uma Biografia Quase não Autorizada" (2015).

A relação teria terminado após Gretchen descobrir que estava sendo traída com as chacretes, assistentes de palco do apresentador Chacrinha. No livro, Gretchen revelou que Chrystian não só admitiu a traição, mas também confirmou que essa não foi sua primeira aventura extraconjugal. Este episódio marcou profundamente a cantora, que decidiu colocar um ponto final no casamento.



"Várias delas haviam passado pela cama em que dormíamos juntos. Inclusive, acho que não poupou nenhuma [...] Ele ainda teve a cara de pau de declarar que só transou com a Rita [Cadillac]", afirmou Gretchen.

Em uma entrevista ao podcast Não é Nada Pessoal, em maio de 2023, Rita Cadillac comentou o episódio. Ela disse que houve um desentendimento entre ela e Gretchen devido a uma confusão envolvendo Chrystian. "O único desentendimento que teve [entre Gretchen e eu], e que foi por parte dela comigo, foi uma coisa que não era eu. Na época ela estava casada com o Chrystian. E o Chrystian saiu com uma chacrete. Por cargas d'água alguém chegou na Gretchen e disse que era a Rita."



"Pior que isso era constatar que o homem com quem havia me casado não era do tipo que se satisfazia com uma só mulher para se afirmar como macho. Diante das câmeras, ele se mostrava um maridão, mas, ao voltar para casa, enchia nossa cama de mulheres. [...] Fiquei tão traumatizada que, por um bom tempo, não quis ouvir a palavra casamento", afirma ainda Gretchen.

Segundo o jornal Extra, Gretchen saiu de casa sem levar nada após descobrir a traição. Em 2021, Chrystian confirmou, durante participação no podcast Ticaracatica, que o casamento terminou devido à infidelidade. "Eu adoro ela. A gente ficava um mês, 15 dias sem se ver. Um casamento assim não vinga", disse ele. Chrystian também elogiou o profissionalismo da ex-mulher, destacando o sucesso financeiro e profissional de Gretchen durante o tempo em que estiveram juntos.

