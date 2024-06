Estes famosos não só acreditam em ETs como dizem ter feito contato

Não só acreditam em ETs como dizem ter feito contato! - A existência de vida alienígena ainda é um tópico que abre caminho para várias discussões. E, tal como todas as outras pessoas do mundo, os famosos também já expressaram a sua opinião sobre o assunto. Sabia que tem uma cantora que já afirmou ter visto um OVNI - objeto voador não identificado? E ela não foi a única! Curioso para conhecer algumas das experiências mais estranhas que algumas celebridades já tiveram com supostos extraterrestres? Descubra a seguir na galeria.

© <p>Shutterstock/Getty Images/TV Globo/Divulgação</p>