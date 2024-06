Filho de Pierce Brosnan faz rara aparição após 20 anos de afastamento

Christopher Brosnan, filho de Pierce Brosnan, fez uma raríssima aparição pública 20 anos depois do ator ter cortado relações com ele devido ao seu problema com dependência química.

Christopher, agora com 51 anos, chegou a trabalhar como assistente de direção nos filmes '007 - O Amanhã Nunca Morre' (1997), '007 - O Mundo Não Chega' (1999) e em 'Robinson Crusoe' (1997).

Imagens mostram o cineasta sozinho esta sexta-feira, 21 de junho, saindo de uma loja de conveniência em Londres.

Pierce Brosnan's estranged son Christopher, 51, spotted in London https://t.co/4ai7VmS109 via @DailyMailCeleb



All those endless loved-up social media pics of Pierce, his climate activist wife and other sons … but the reality is …?