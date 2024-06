Morre Bill Cobbs, ator do filme 'O Guarda-Costas', aos 90 anos

O ator Bill Cobbs faleceu nesta terça-feira, dia 25 de junho, aos 90 anos. A confirmação da morte veio através de um familiar em uma publicação no Facebook.

A causa da morte não foi revelada, mas sabe-se que o ator partiu "pacificamente" em sua casa na Califórnia, Estados Unidos. A notícia foi inicialmente divulgada pelo site TMZ.

"Um querido parceiro, irmão mais velho, tio, pai substituto, padrinho e amigo, Bill celebrou recentemente seu 90º aniversário com alegria ao lado de seus entes queridos", escreveu a família na publicação. O aniversário do ator foi comemorado no dia 16 de junho.

"Como família, estamos confortados em saber que Bill encontrou paz e o descanso eterno", continua a mensagem, pedindo ainda "orações" para que encontrem força neste momento difícil.

Sobre Bill Cobbs:

Bill Cobbs teve uma carreira de mais de cinco décadas em Hollywood, acumulando mais de 200 créditos em filmes e programas de TV. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão os filmes "O Guarda-Costas" (1992), "Uma Noite no Museu" (2006) e "Ainda Sei o Que Fizeste no Verão Passado" (1998).

Cobbs também atuou em diversas séries de TV, incluindo "The Jeffersons", "Hill Street Blues" e "L.A. Law".

