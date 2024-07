Momentos hilários! Famosos que já constrangeram seus filhos em público

Famosos que fizeram os filhos passarem vergonha - Nem mesmo as celebridades conseguem escapar de terem ou serem pais embaraçosos! Will Smith, Barack Obama e Kelly Key fazem parte daquele time de pais legais, mas que já fizeram os filhos passarem vergonha, seja por falarem coisas íntimas em público ou por pregarem peças. Brincadeiras à parte, há também aqueles pais que cometeram gafes, gerando até repercussões negativas para os herdeiros. Independente da situação, quem nunca ficou numa saia-justa por causa da mãe ou do pai? Na galeria, veja histórias hilárias (e outras nem tanto) dessas celebridades em família!

© <p>Getty Images</p>