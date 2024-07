Esposa de Cristiano Ronaldo mostra o craque de folga com os filhos

Cristiano Ronaldo está aproveitando o período fora dos campos para recarregar as energias ao lado da família, especialmente dos filhos. Georgina Rodríguez, sua companheira, compartilhou com os seguidores de sua página no Instagram alguns desses preciosos momentos.

Em uma das imagens, o jogador posa ao lado da filha mais nova, a pequena Bella Esmeralda, enquanto em outra aparece com Alana Martina e os gêmeos Mateo e Eva.

Gio, como é carinhosamente chamada, também revelou os bastidores das gravações da nova temporada de sua série na Netflix, além de momentos de cumplicidade entre os filhos e detalhes da decoração de sua residência.

Veja as fotografias na galeria.

