Príncipe William e Rei Charles celebram condecorações na Escócia; veja

Nesta quarta-feira (3), o príncipe William foi fotografado ao lado de seu pai, o rei Charles III, sua madrasta, a rainha Camilla, e seu tio, o Duque de Edimburgo, príncipe Edward. O momento ocorreu durante um evento real que reconhece homens e mulheres que deixaram uma marca significativa na vida da Escócia.

Nas redes sociais de William e Kate Middleton, conhecidos como príncipe e princesa de Gales, foram parabenizados os homenageados do dia. “Celebramos hoje aqueles que tanto contribuíram para a vida na Escócia nesta cerimônia especial em Edimburgo. Parabéns aos novos Cavaleiros e Damas da Ordem do Cardo”, destacou ele, que assume o título de Duque de Rothesay quando está na Escócia. Nas redes oficiais da família real britânica, todos foram vistos em uma foto usando trajes cerimoniais e chapéus adornados com penas.

Vale ressaltar que em março, o rei Charles III concedeu o título de Duque de Edimburgo ao seu irmão mais novo, o príncipe Edward, anteriormente conhecido como Conde de Wessex. A decisão foi uma maneira de honrar os desejos de sua mãe, a rainha Elizabeth II.



Celebrating men and women who have contributed so much to life in Scotland at this special ceremony in Edinburgh today.



Congratulations to the newest Knights and Ladies of the Order of the Thistle ?????? pic.twitter.com/iwNfj2cvqp

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) July 3, 2024