Claudia Alencar enfrenta nova internação após diagnóstico de trombose

A atriz Claudia Alencar, de 73 anos, foi internada novamente nesta quinta-feira (11) após um diagnóstico de trombose. Ela já havia passado por uma cirurgia no último sábado (6) no Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro.

O quadro de Claudia era considerado estável até segunda-feira (8), quando se agravou e exigiu uma nova internação. Desde então, a atriz está em tratamento com anticoagulante e repouso.

Em março deste ano, Claudia já havia sido internada por seis meses devido a uma infecção bacteriana. Na ocasião, a família da atriz informou que ela havia conseguido voltar a caminhar sem dores com a ajuda de fisioterapia.

Segundo o boletim médico divulgado nesta quinta-feira (11), a expectativa é que a recuperação da atriz dessa nova internação seja mais rápida, permitindo seu retorno para casa em breve. "Claudia se encontra animada e bastante cooperativa com o programa de recuperação", afirma o boletim.

A trombose profunda é um coágulo que se forma no interior de uma veia, geralmente na panturrilha, e prejudica a circulação do sangue até o coração. Os motivos que podem levar à trombose incluem fatores genéticos, tabagismo, sedentarismo, obesidade e longos períodos sentado.

