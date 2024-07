Charlize Theron junta famosos em evento solidário; veja o look da atriz

Charlize Theron reuniu amigos famosos em um evento de sua organização, Charlize Theron Africa Outreach Project, no sábado, 13 de julho, em Universal City, Califórnia.

Para a ocasião, a atriz, de 48 anos, escolheu um blazer preto com um top curto por baixo, combinado com uma saia preta brilhante. O look foi completado com sapatos de salto alto pretos com uma tira branca.

Veja nas imagens da galeria o look de Charlize Theron e algumas das celebridades que estiveram presentes.

