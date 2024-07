Kathy Bates irradia saúde e vitalidade após perder 27 quilos; veja

A atriz Kathy Bates, aos seus 75 anos, deixou todos impressionados com sua recente aparição pública, exibindo uma silhueta visivelmente mais magra, resultado de uma perda de 27 quilos, como destaca a revista Hello!.

No evento que marcou o retorno da icónica série "Matlock", Kathy aproveitou a ocasião para falar sobre seu papel como Madeline Matlock, uma das personagens mais queridas pelo público.

Em entrevistas anteriores, a atriz já havia abordado sua jornada de emagrecimento, motivada pelo diagnóstico de diabetes tipo 2. "Descobri que tinha diabetes, que é hereditário, e não queria lidar com isso", confidenciou Kathy. "Hoje, me sinto mais saudável do que nunca em anos e sou imensamente grata por essa mudança, que considero um verdadeiro milagre", completou.

Veja o antes...



© Getty Images

E o depois:



© Getty Images

