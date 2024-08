Timberlake fica com habilitação suspensa após dirigir alcoolizado

O cantor Justin Timberlake viu a sua carteira de motorista ser suspensa depois de ter comparecido virtualmente numa audiência, em Nova Iorque, após ter sido acusado de conduzir sob o efeito do álcool.

O cantor de 43 anos declarou-se inocente do crime de condução sob o efeito do álcool, mas segundo a Sky News, o juiz acabou também a repreender o advogado do músico, Edward Burke Jr., pelos comentários "irresponsáveis" que fez na última audiência do tribunal, acrescentando que "parece uma tentativa de envenenar o caso antes mesmo de ele começar".

O advogado afirmou que Timberlake não estava embriagado e que o caso devia ser arquivado.

O músico foi detido na madrugada de 18 de junho, depois de a polícia ter dito que ele não parou num sinal de stop e não conseguiu manter-se na faixa de rodagem enquanto conduzia em Long Island, no estado de Nova Iorque.

Os documentos do tribunal afirmam que os seus olhos estavam "ensanguentados e vítreos" e que "teve um desempenho fraco em todos os testes de sobriedade".

Timberlake, que supostamente se recusou a fazer um teste de alcoolemia após a sua detenção, negou veementemente as alegações.

O cantor estava jantando com amigos quando saiu de um restaurante e foi mandado parar pela polícia. Está atualmente em turnê pela Europa.

