Ana Paula Arósio não foi ao enterro do pai e mantém mãe em asilo

Ana Paula Arósio voltou a ser assunto após protagonizar um comercial de uma marca de suplementos. A repercussão dessa nova aparição trouxe à tona uma antiga polêmica: o afastamento entre a atriz e seus pais, Claudete Aparecida e Carlos Arósio. Segundo o jornal Extra, Claudete vive em um asilo desde 2015, para onde se mudou com o marido ainda vivo. Um ano antes, Carlos já enfrentava o Mal de Parkinson e problemas pulmonares, e não contou com o apoio da filha durante esse período difícil. Claudete revelou ao Purepeople em 2014 que Ana Paula não queria saber do pai, mesmo enquanto ele estava morrendo.

Carlos Arósio faleceu em novembro de 2015, aos 76 anos, e Ana Paula não compareceu ao enterro, conforme informado pelo Extra. Em 2020, quando a atriz protagonizou um comercial de banco, Claudete voltou a aparecer na mídia. Em uma entrevista ao programa "Balanço Geral" da Record TV, ela preferiu não comentar muito sobre o assunto, mas admitiu sentir saudades da filha, classificando o tema como "desagradável".

A razão pela qual Ana Paula Arósio não fala com a mãe permanece um mistério. Reportagens em revistas de celebridades sugerem que esse afastamento já dura cerca de 13 anos. Em janeiro de 2012, Claudete contou à revista Caras que não via a filha há sete meses e não entendia o motivo da distância. Ela mencionou que Ana Paula "mudou de personalidade" após abandonar a novela "Insensato Coração", e que poderiam haver conflitos devido à exposição na mídia.

Claudete revelou que Ana Paula não gostava que ela falasse na mídia e que até brigou com a mãe por isso. A verdadeira causa do afastamento ainda não é clara, mas os conflitos relacionados à exposição pública parecem ser uma parte significativa do problema.