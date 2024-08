Após acabar casamento, pai de Viih Tube admite 'erro' e implora a volta

Na última terça-feira (06), o empresário Fabiano Moraes surpreendeu seus seguidores ao anunciar o término do relacionamento com Salete Muraro. Ele admitiu que o fim do romance foi causado por um "erro" seu e ainda pediu uma nova chance para reconciliação.

Fabiano publicou um vídeo mostrando uma surpresa romântica que havia preparado para Salete em um quarto de hotel. Nas imagens, Salete entra na suíte e encontra o chão coberto de rosas, visivelmente emocionada. "Apesar de muitas pessoas terem tentado nos prejudicar, só nós sabemos o que vivemos longe das redes sociais. Aliás, no Instagram, todos parecem felizes, não é? Reconheço meus erros e peço desculpas apenas à minha família e aos meus filhos, que sempre me apoiaram. Sinto falta de todos", afirmou Fabiano.

Ele então pediu uma reconciliação, expressando seu amor: "Todo ser humano merece uma segunda chance. Você é a mulher que eu mais amei nesta vida."

Fabiano também enviou um recado para aqueles que supostamente interferiram no relacionamento: "Não vou mais tolerar que falem de mim com base em mentiras, e não ficarei em silêncio! O recado está dado, e eu descubro o que preciso na hora que desejar. Sou homem suficiente para assumir minhas ações, mas sou ainda mais homem para cobrar daqueles que me acusam sem provas e prejudicam um amor verdadeiro."

Salete e Fabiano estavam juntos desde 2019. Atualmente, os dois deixaram de se seguir nas redes sociais, e até o momento, Salete não respondeu ao post de Fabiano.