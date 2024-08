Terceiro suspeito de planejar ataque em show de Taylor Swift é preso

Um terceiro suspeito de planejar um ataque terrorista, que levou ao cancelamento de três shows de Taylor Swift em Viena, na Áustria, foi preso nesta sexta-feira (9). O suspeito tem 18 anos e nacionalidade iraquiana.

Na quarta-feira, dois homens suspeitos de planejarem ataques em um dos shows da artista em Viena, agendados de 08 a 10 de agosto, foram detidos.

O principal suspeito é um jovem de 19 anos, austríaco mas com raízes na Macedônia do Norte, que tinha se radicalizado através da Internet e jurado fidelidade ao EI. Na casa deste indivíduo foram encontradas "substâncias químicas", que estão sendo analisadas. Ele planejava um atentado suicida em um dos shows da cantora norte-americana, com o objetivo de "matar um grande número de pessoas", segundo os serviços secretos locais.

Foi preso ainda um outro jovem de 17 anos, também radicalizado através da Internet e jurado fidelidade ao EI. Ele tinha sido recentemente contratado para fazer parte da segurança privada do show e foi detido por equies antiterroristas nas imediações do estádio Ernst Happel e, supostamente, pretendia facilitar as ações do líder do grupo.

