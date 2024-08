Rainha Camilla era contra Charles III revelar publicamente a doença

Foi no início do ano que o rei Charles III revelou que tinha sido diagnosticado com um câncer. No entanto, a mulher do monarca, a rainha Camilla, nem sempre apoiou esta decisão.

Robert Jobson, autor do livro 'Our King: Charles III: The Man and the Monarch Revealed', do ano passado, disse ao The Independent que a rainha Camilla inicialmente não concordou com a divulgação pública da doença, como relata a People.

"Inicialmente, a rainha Camilla opôs-se à divulgação da sua condição, mas o rei rejeitou, pois sentiu que era uma oportunidade de assumir a liderança e, ao fazê-lo, iria encorajar outros homens que pudessem apresentar sintomas semelhantes a procurar ajuda médica", disse Robert Jobson.

Leia Também: Viola Davis homenageia vítimas de queda de avião em Vinhedo: 'Meu coração está com vocês'