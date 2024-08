Céline Dion critica uso de uma das suas músicas em comício de Trump

A música 'My Heart Will Go On' (da trilha sonora de 'Titanic'), de Céline Dion, foi ouvido num comício da campanha Donald Trump e JD Vance (a escolha de Trump para vice-presidente) em Bozeman, Montana, no dia 9 de agosto, segundo a NBC News.

Durante o comício foi exibido um vídeo da artista cantando a famosa música, de 1997, e tudo sem o consentimento de Céline Dion.

Este sábado, a equipe da cantora emitiu um comunicado no X (antigo Twitter) onde se manifesta contra o uso indevido da música.

"Hoje, a equipe e gestão da Céline Dion e a sua gravadora, Sony Music Entertainment Canada Inc., tomaram conhecimento do uso não autorizado do vídeo, gravação, performance musical e imagem de Céline Dion cantando 'My Heart Will Go On' num comício da campanha de Donald Trump/JD Vance em Montana. De forma alguma esse uso é autorizado, e a Céline Dion não apoia esse ou qualquer uso semelhante. E, a sério, aquela música?", pode se ler na nota.

Today, Celine Dion’s management team and her record label, Sony Music Entertainment Canada Inc., became aware of the unauthorized usage of the video, recording, musical performance, and likeness of Celine Dion singing “My Heart Will Go On” at a Donald Trump / JD Vance campaign… pic.twitter.com/28CYLFvgER — Celine Dion (@celinedion) August 10, 2024

Leia Também: Do amor à fúria: Como Brad Pitt e Angelina Jolie foram do romance perfeito ao divórcio