Com internação de Silvio Santos, clima no SBT é de mistério, diz site

Internado desde o dia 1º de agosto no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o estado de saúde de Silvio Santos segue gerando tensão nos bastidores do SBT.



A atualização mais recente do quadro de saúde de Silvio Santos afirma que o apresentador segue estável, mas ainda sem previsão de voltar para casa.

De acordo com informações divulgadas pelo Notícias da TV, no SBT além da preocupação e dos burburinhos, o clima é de cautela e mistério, e o assunto é tratado como "proibido" e "delicado", apesar de ser um tema recorrente entre os funcionários, que falam com carinho sobre Silvio Santos.

