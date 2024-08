Fiuk desabafa sobre ausência de Fábio Jr: 'Nem sei explicar a dor que é '

Em um desabafo forte nas redes sociais neste Dia dos Pais, o cantor e ator Fiuk expôs a fragilidade de sua relação com o pai, Fábio Jr. Com palavras diretas, o artista revelou a profunda dor causada pela distância e pela falta de contato com o pai, gerando comoção entre seus seguidores.

Fiuk, que já morou com Fábio Jr., expressou o desejo de ter uma relação mais próxima e o sofrimento de não poder contar com a figura paterna em momentos importantes de sua vida. A ausência do cantor em sua vida, segundo Fiuk, é uma ferida que se abre a cada dia.

"Feliz Dia dos Pais para você que mesmo ausente deixou uma marca importante na minha vida. Pai, eu nem sei explicar o tamanho da dor que é te ter tão longe. É triste sentir que alguém que deveria dar amor, suporte e carinho, não quer nem saber de você. A sua ausência me faz falta todos os dias", escreveu.

A postagem do artista, que rapidamente viralizou nas redes sociais, gerou uma onda de solidariedade e apoio de fãs e amigos. Muitos internautas se identificaram com a história de Fiuk e compartilharam suas próprias experiências com relações familiares desafiadoras.

Fiuk recebeu o apoio da irmã Cleo, que escreveu um "Eu te amo, irmão". A modelo Mari Alexandre, ex-companheira de Fábio Jr. e mãe de Záion, também deixou recadinho de apoio ao ex-enteado.