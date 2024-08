Apresentador se envolve em acidente com caminhão e quebra o pescoço

O apresentador do reality show Catfish, Nev Schulman, passou por momentos de terror na última [dia da semana]. Em um passeio de bicicleta pela cidade de Nova York, o apresentador se envolveu em um grave acidente ao colidir com um caminhão. A força do impacto causou uma fratura no pescoço de Schulman, deixando fãs e amigos preocupados com seu estado de saúde.

Em um post emocionante nas redes sociais, Nev compartilhou a notícia com seus seguidores e agradeceu pelo apoio recebido. "Tenho sorte de estar aqui, vivo, de pé e abraçando minha família", escreveu o apresentador, que passou por uma cirurgia e está se recuperando no hospital. Apesar do susto, os médicos informaram que a fratura não afetou sua medula espinhal e que ele terá uma recuperação completa.

"Estou começando a entender o significado de gratidão. Pelas coisas grandes e pequenas antes do acidente, e agora por tudo o que está acontecendo", completou Nev, demonstrando positividade e determinação para superar esse desafio.

Leia Também: Biógrafa da Família Real diz que Kate Middleton deve deixar a Inglaterra