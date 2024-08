Meghan dá 'show de carisma' e causa alvoroço com Harry na Colômbia

O príncipe Harry e Meghan Markle já iniciaram a sua visita de quatro dias à Colômbia. Os duques de Sussex foram recebidos em festa, tendo se encontrado com a vice-presidente Francia Márquez e o companheiro, Rafael Yerney Pinillo.

Márquez, advogada de direitos humanos e ativista ambiental, disse que se sentiu inspirada por Harry e Meghan depois de ter assistido ao seu documentário da Netflix, lançado em dezembro de 2022.

Durante um chá que ofereceu ao casal, ela ainda expressou a Harry a enorme admiração que nutria pela mãe do príncipe, Diana de Gales, que morreu em 1997.

Entretanto, os duques de Sussex visitaram uma escola e se encontraram com um grupo de alunos com quem discutiram os impactos positivos e negativos que as redes sociais têm na sua vida.

Posteriormente, Harry e Meghan foram convidados para ver o Delia Zapata Olivella National Arts Center, tendo sido recebidos pelo ministro Juan David Correa Ulloa.

Durante a visita assistiram a várias performances culturais, com as quais se revelaram encantados. Durante os encontros, Meghan chamou atenção pelo carisma e figurinos que apareceu, sendo extremamente elogiada pela imprensa local.

