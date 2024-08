O último adeus: familiares e amigos se despedem de Silvio Santos

Familiares e amigos participam da cerimônia de despedida do apresentador Silvio Santos, que morreu aos 93 anos de idade no sábado (17).

O neto do apresentador, Tiago Abravanel foi um dos primeiros a chegar para a cerimônia de despedida acompanhado pelo marido, o produtor e empresário Fernando Poli, na manhã deste domingo (18). O funeral é realizado no Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo.

O apresentador Celso Portiolli, também compareceu ao local, visivelmente emocionado, ao chegar. O casal César Filho e Elaine Mickely entraram no local para prestar solidariedade à família, assim como o cabeleireiro Jassa, amigo de Silvio por mais de 40 anos.

Leia Também: Por que Silvio Santos não quis velório aberto ao público?