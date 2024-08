Amiga revela data de nascimento do filho de Justin e Hailey Bieber

A modelo Adwoa Aboah, amiga de Justin e Hailey Bieber, revelou acidentalmente a data de nascimento do filho do casal, Jack Blues.

Ao anunciar o nascimento de seu próprio filho na quarta-feira passada, Adwoa, de 32 anos, acabou divulgando inadvertidamente a data em que Jack nasceu.

"A nossa filha incrível nasceu às 11h22 no dia 23 de agosto por cesariana de emergência. Nossos corações literalmente explodiram em um milhão de pedaços. Shy Trinity Afua Wheatley," destacou.

No comentário, Hailey deixou uma mensagem dizendo: "Bebê Shy!". Adwoa respondeu com "com um dia de diferença".

Isso levou os fãs a concluir que Jack deve ter nascido na quinta-feira, 22 de agosto, um dia antes de Justin anunciar a notícia no Instagram.

