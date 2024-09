'Só paro quando me pagar', diz Samara Felippo sobre briga com Leandrinho

Samara Felippo, 45, declarou que continuará a briga judicial com seu ex-marido, Leandrinho Barbosa. A atriz afirmou em suas redes sociais que está há 10 anos nesse processo e não pretende desistir até que ele pague o que deve, apesar das dificuldades enfrentadas para manter seus direitos.

"Estou há 10 anos!!! E só paro quando ele me pagar o que deve!!! A sociedade faz de tudo para que a gente desista de nossos direitos e fiquemos quietinhas caladinhas. É uma luta realmente exaustiva mas a gente escolhe nossas batalhas! E cada uma vai nos seus limites de saúde mental", escreveu Samara nos stories do Instagram, na manhã desse sábado (31).

O conflito judicial teve um novo desdobramento em maio deste ano, quando a Justiça determinou o bloqueio de cerca de R$ 11,76 milhões de Leandrinho. A decisão faz parte de um processo iniciado por Samara em 2014, relacionado a um imóvel que o casal comprou em 2008. Samara alega que, apesar de ter investido seu próprio dinheiro na entrada da casa, ela não obteve nenhum direito sobre o bem após a separação, pois o imóvel estava registrado no nome do irmão de Leandrinho.

Leandrinho, que atualmente vive nos EUA, afirma que Samara sempre esteve ciente da transferência de titularidade para o nome de seu irmão, justificando que a mudança foi necessária devido ao seu domicílio fiscal fora do Brasil. Samara nega ter concordado com essa decisão e continua a contestar a versão do ex-marido.

O casal, que se separou em 2013 após cinco anos de casamento, tem duas filhas: Alicia, de 15 anos, e Lara, de 10. Além delas, Leandrinho também é pai de Isabela e Laura, com sua atual esposa, Talita Rocca.

Leia Também: Rapper Fatman Scoop morre aos 53 anos após se sentir mal no palco