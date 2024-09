Elton John luta contra uma infecção no olho que limita a visão

Elton John passou o verão europeu enfrentando uma infecção grave no olho, que resultou em visão limitada. O cantor anunciou em sua conta no Instagram que ainda está em processo de recuperação e que levará um tempo até que sua visão seja completamente restaurada.

"Durante o verão, liderei com uma infecção severa que, infelizmente, afetou a visão em um dos meus olhos. Estou em recuperação, mas é um processo extremamente lento e levará algum tempo para que a visão do olho afetado volte ao normal", revelou Elton John em sua postagem.

"Tenho passado o verão tranquilamente em casa, focado na recuperação. Até agora, estou otimista com o progresso que tenho feito para me curar e recuperar", acrescentou.



Diversas celebridades deixaram mensagens de apoio nos comentários, desejando uma rápida recuperação para o artista.

"Leve o tempo que precisar e se recupere bem, Elton. Estaremos aqui aguardando seu retorno quando estiver saudável e pronto", escreveu Donatella Versace.



