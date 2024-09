Harry não "assumirá funções reais sem pedido de desculpas" de William

O príncipe Harry não pretende retomar suas funções na realeza sem que seu irmão, William, lhe faça um "pedido de desculpas".

A informação foi divulgada com exclusividade pelo The Mirror, que cita fontes próximas ao Duque de Sussex. De acordo com essas fontes, o filho mais novo do rei Charles está focado em "ter sucesso em sua vida" nos EUA, decisão da qual ele não se arrepende. Harry se mudou para outro continente após abdicar de seus direitos reais.

No entanto, as mesmas fontes afirmam que ele estaria disposto a assumir um papel temporário para "ajudar a família" caso o Rei solicite.

Vale lembrar que a relação entre William e Harry se deteriorou ainda mais após a publicação do livro de memórias do Duque de Sussex, no qual ele fez duras críticas à família real.

Harry, de 39 anos, fez acusações contra os membros mais próximos de sua família e afirmou que o Rei Charles III e o Príncipe William estão desesperados para deixar a realeza.





