Cabeleireiro de Diana diz que princesa tinha sentido de humor "atrevido"

Richard Dalton, que foi cabeleireiro da Princesa Diana, provavelmente é uma das pessoas que mais tempo passou a sós com a Princesa de Gales.

Em seu novo livro, It’s All About the Hair — My Decade with Diana, Dalton se uniu a Renae Plant, curadora do Princess Diana Museum, para compartilhar histórias da vida da "Princesa do Povo".

"Depois de vê-la todos os dias por mais de uma década, foi divertido reviver essas memórias", disse Dalton à revista People.

Um dos principais objetivos de Dalton com este livro é destacar "o quanto Diana era engraçada".

No livro, ele relembra o "sentido de humor espetacular e irreverente" da princesa. "As piadas dela eram hilárias", comenta o cabeleireiro. Segundo ele, Diana estava sempre fazendo piadas e brincadeiras, com um senso de humor que às vezes era "bastante atrevido".

Dalton ainda revelou uma de suas brincadeiras favoritas: Diana carregava na bolsa vômito e fezes de cachorro falsos, que colocava nos assentos de aviões durante voos longos para surpreender as pessoas.

