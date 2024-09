Fiuk reflete sobre ódio e empatia após prisão de Deolane Bezerra

Após a prisão de Deolane Bezerra na quarta-feira (3), Fiuk, ator e cantor de 33 anos, usou suas redes sociais para se manifestar sobre o ocorrido. O filho de Fábio Jr., que manteve uma relação próxima com a influenciadora e empresária até recentemente, compartilhou suas reflexões em um vídeo que rapidamente chamou a atenção dos internautas.

Embora Fiuk não tenha mencionado diretamente o nome de Deolane, ele abordou questões relacionadas a julgamentos e ao ódio nas redes sociais. "Estamos vivendo um momento de muita violência e pessoas erradas tentando justificar seu próprio ódio. É importante refletirmos sobre isso", disse ele.

O ex-participante do BBB 21 também fez um apelo por mais empatia. "Não devemos desejar o mal aos outros. Às vezes, quando estamos passando por dificuldades, acabamos querendo que os outros também sofram, mas isso não é saudável", comentou Fiuk. Ele enfatizou a necessidade de aprender com os erros e desejar o sucesso para os outros, além de para si mesmo.

Deolane Bezerra foi detida em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco, que visa combater uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A operação, denominada "Integration", teve início em abril de 2023 e resultou na emissão de 18 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão em várias cidades, incluindo Recife, Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba e Goiânia.

Além de sua prisão, Deolane enfrentou o bloqueio de ativos financeiros superiores a R$ 2,1 bilhões, a entrega de seu passaporte, a suspensão do porte de arma e o cancelamento do registro de arma de fogo. Em uma nota divulgada nas redes sociais, sua advogada, Adélia Soares, destacou que Deolane tem "plena confiança na Justiça e está disponível para colaborar com as autoridades", ressaltando que a investigação está sob sigilo.

