Morre o ator norte-americano Chad McQueen, filho de Steve Mcqueen

O ator Chad McQueen, famoso por seus papéis nos filmes "Karatê Kid" e filho do lendário ator e piloto de corridas Steve McQueen, faleceu na última quarta-feira aos 63 anos.

A causa da morte não foi revelada. Em uma declaração compartilhada no Instagram na quinta-feira, a família anunciou o falecimento "com o coração pesado" e pediu privacidade para "relembrar e celebrar a vida extraordinária" de Chad.

Chad ficou conhecido por interpretar Dutch, um dos antagonistas do filme "Karatê Kid" de 1984, e também na sequência lançada dois anos depois. No entanto, ele acabou se dedicando mais ao automobilismo do que à atuação, fundando a McQueen Racing, uma empresa especializada em criar carros, motos e acessórios personalizados.

"Atuar já não era mais divertido para mim", disse Chad à Associated Press em 2005. "Então, decidi focar totalmente nas corridas", explicou ele.

Durante sua carreira nas pistas, Chad competiu em corridas de prestígio, como as 24 Horas de Le Mans e as 24 Horas de Daytona, até sofrer várias lesões que o afastaram das corridas.

Leia Também: Atores que insistiram para que seus personagens morressem

Seu trabalho na McQueen Racing foi idealizado para manter vivo o legado de seu pai. Além disso, Chad produziu dois documentários sobre Steve McQueen: "I Am Steve McQueen" e "Steve McQueen: The Man & Le Mans".