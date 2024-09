Cardi B anuncia nascimento de filha com Offset: 'Coisinha mais linda'

A artista norte-americana Cardi B anunciou o nascimento do seu terceiro filho, uma menina, fruto do seu anterior relacionamento com o 'rapper' Offset.

Nesta quinta-feira, Cardi B compartilhou várias imagens da "coisinha mais linda", que nasceu no dia 7 de setembro.

A artista é mãe, também, de Kulture, de 6 anos, e de Wave, de dois. Offset, por sua vez, tem outros três filhos de outros relacionamentos passados. São eles Jordan, de 14 anos, Kalea Marie, de nove e Kody, de oito.

Apesar de Cardi B e Offset terem se separado recentemente, as imagens compartilhadas pela artista nas redes sociais mostram que o 'rapper' esteve presente no nascimento da sua mais jovem filha.