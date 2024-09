Bárbara desabafa: Xuxa seguiu na sua cegueira, omissão e egocentrismo

O lançamento do documentário "Pra Sempre Paquitas" tem gerado reações entre algumas das ex-integrantes do grupo, que relembram suas experiências como assistentes de palco de Xuxa. Entre elas, Bárbara Borges, que começou sua trajetória como Paquita ainda na adolescência, utilizou suas redes sociais para desabafar sobre os sentimentos despertados após assistir ao quarto episódio da produção.

Em um post no Instagram, Bárbara revelou ter tido uma intensa crise de choro ao assistir o episódio, explicando que sentiu a dor vivida pelas Paquitas das gerações anteriores e posteriores à sua, mesmo que cada uma tenha enfrentado suas próprias dificuldades e questões. "Chegamos num momento em que Marlene [Mattos] fez ajustes no comportamento, e nós não sofremos como a geração anterior. Mas Xuxa permaneceu em sua omissão, cegueira e egocentrismo. São muitas histórias dentro de uma mesma história", afirmou a ex-paquita.

Bárbara também criticou o fato de que um único episódio foi dedicado às Paquitas Nova Geração e às Paquitas Geração 2000, afirmando que o tempo foi insuficiente para abordar as experiências e desafios enfrentados por elas, especialmente aqueles que considera difíceis e traumáticos. "Não tivemos o mesmo 'colocar os pingos nos is' com a pessoa chave desse sonho: a Xuxa", declarou.

Apesar das críticas, Bárbara enfatizou que suas observações não são ataques pessoais, mas sim constatações sobre o grupo do qual fez parte, além de manifestar solidariedade às meninas da Geração 2000.

