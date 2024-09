Morre Drake Hogestyn, ator de 'Days of Our Lives', aos 70 anos

Drake Hogestyn, ator que interpretou John Black em 'Days of Our Lives' durante 38 anos, morreu no sábado, 28 de setembro. Tinha 70 anos.

A família do ator, que morreu após lutar contra um câncer do pâncreas, deu a notícia através de um comunicado, publicado na conta de Instagram da telenovela.

"É com os corações pesados que anunciamos a morte de Drake Hogestyn. A vida dele mudou quando foi diagnosticado com câncer no pâncreas, mas ele enfrentou o desafio com uma força e determinação incríveis", lê-se no comunicado.

