Bárbara Borges revela forte dependência emocional de Xuxa: 'migalhas'

Bárbara Borges abriu o coração em um desabafo nas redes sociais sobre sua relação com Xuxa Meneghel, revelando uma dependência emocional que teve com a apresentadora durante anos. Em um vídeo publicado recentemente, a ex-Paquita refletiu sobre como, por muito tempo, aceitou o que chamou de "migalhas" em troca de atenção e reconhecimento de Xuxa.

A postagem veio após Bárbara ter criticado, em uma publicação anterior, o distanciamento de Xuxa em relação às ex-Paquitas.

“No documentário, ficou claro que nunca fomos amigas. Havia, sim, uma relação de fã e Paquita servindo Xuxa, e eu sempre aceitava essa dinâmica. Relevei muitas coisas e tentei ressignificar essa relação por anos”, disse Bárbara.

No vídeo, a atriz mencionou que chegou a enviar uma mensagem de aniversário para Xuxa, mas não obteve resposta. Ela explicou que Xuxa a seguiu no Instagram apenas enquanto estava no reality show A Fazenda, mas logo deixou de segui-la após sua participação. Bárbara acredita que isso pode ter ocorrido por causa de uma entrevista na qual mencionou Marlene Mattos, antiga empresária de Xuxa.

Bárbara e Xuxa se encontraram recentemente no lançamento do documentário das Paquitas, evento que, segundo a atriz, foi marcado por um cumprimento frio. “Sabia que a veria na pré-estreia do documentário. Estava sem jeito, mas sabia que seria algo breve e cordial. No evento, ela me cumprimentou com dois beijinhos e seguiu em frente”, contou.

Ainda no vídeo, Bárbara relatou que tentou mais uma vez se aproximar de Xuxa ao final do evento. “Fui falar com ela novamente e pedi: ‘Xuxa, se um dia você puder me ouvir, eu te agradeço’. Ela apenas me olhou de forma séria, e percebi que essa conversa provavelmente nunca vai acontecer”, desabafou.

A atriz afirmou que o documentário sobre as Paquitas a ajudou a romper com a dependência emocional que nutria por Xuxa durante anos. “Esse documentário foi um despertar para mim. Me fez perceber que, por muito tempo, busquei aprovação e mantive essa relação aceitando migalhas”, disse.

Bárbara concluiu seu depoimento refletindo sobre a relação e o impacto que isso teve em sua vida: “Xuxa foi carinhosa em alguns momentos, mas também foi fria e indiferente em outros. Eu sempre minimizava isso porque ela era minha ídola, achando que o que ela vivia era mais importante do que o que eu sentia. Mas agora sei que não posso mais me abandonar.”

Assista ao vídeo de Bárbara Borges:

Leia Também: 'Não estou aqui para fazer acusações ou ofensas', diz Bárbara Borges sobre Xuxa

Leia Também: Bárbara desabafa: Xuxa seguiu na sua cegueira, omissão e egocentrismo