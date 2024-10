Richard e Alejandra Gere protagonizam momento romântico na Suiça

Richard Gere e sua esposa, Alejandra, encantaram o público com um momento digno de cinema durante o Festival de Cinema de Zurique. O ator esteve no evento para estrear o documentário que produziu, intitulado "Wisdom of Happiness".

Nas fotos ao lado de Alejandra, Gere mostrou o quanto está apaixonado. A esposa brilhou com um vestido de Teresa Helbig, e o ator, sempre carinhoso, não deixou de abraçá-la e demonstrar afeto enquanto posavam para os fotógrafos na 20ª edição do festival.

O casal, que se conheceu em 2014 em um hotel de luxo na Costa Amalfitana, se casou em 2018 e desde então nunca se separou. Alejandra, em uma recente homenagem no aniversário de 75 anos de Gere, declarou: "A linda família que construímos e as memórias criadas são muito mais do que eu jamais poderia ter sonhado."

Pais de Alexander e James, Richard e Alejandra continuam a compartilhar momentos românticos, como foi visto no tapete vermelho do evento suíço.

Veja as imagens românticas do casal no Festival de Cinema de Zurique.

