J.Lo desabafa: 'Parece solitário, triste e desesperador' após separação

Jennifer Lopez, de 55 anos, abriu o coração sobre o delicado momento em que se viu distante de Ben Affleck. Em uma entrevista à revista Interview, repercutida por veículos como o Daily Mail, a cantora refletiu sobre o término de seu casamento e o impacto emocional dessa ruptura. "Parece um lugar solitário, desconhecido e assustador. Parece triste, parece desesperador", descreveu J.Lo ao falar sobre a separação.

Para ela, a experiência trouxe aprendizados sobre independência emocional e a importância de se encontrar enquanto indivíduo. “Você precisa estar bem consigo mesma, ser completa sozinha. Pensei que tinha aprendido isso, mas percebi que não. Foi um desafio provar para mim mesma que posso ficar sozinha”, desabafou. Ainda assim, Jennifer fez questão de afirmar que, apesar da dor, "essas coisas não te destroem". Ela conclui que não pode buscar felicidade em outra pessoa: "Estar em um relacionamento não me define."

O divórcio foi oficializado por Jennifer em agosto deste ano, quando ela entrou com o pedido no Tribunal Superior de Los Angeles. De acordo com o TMZ, não havia acordo pré-nupcial entre ela e Affleck. Fontes ligadas ao casal afirmaram à People que a artista tentou fazer o relacionamento funcionar, mas acabou com o coração partido pelo desenrolar da situação. A relação entre os dois é antiga, remontando a um noivado de 18 anos atrás. Após reatarem em 2021, os dois tentaram dar uma nova chance ao amor, mas enfrentaram diversas crises que resultaram na separação definitiva.

Hoje, Lopez se reconhece como uma pessoa mais consciente de seus desejos, embora saiba que o caminho adiante ainda pode trazer novos desafios e erros. Ao refletir sobre o término, ela compara a situação a uma "casa em ruínas" e se questiona como evitar que aquilo se repita no futuro.

