Amigos temem por Lana Del Rey após casamento repentino com guia

Amigos próximos de Lana Del Rey estão manifestando preocupação após o casamento repentino da cantora com Jeremy Dufrene, um guia turístico especializado em tours por áreas com crocodilos. A revista Life & Style Magazine revelou que pessoas próximas à artista estão apreensivas com o ritmo acelerado do relacionamento.

Segundo os relatos, Lana, de 39 anos, tomou a decisão de se casar sem pensar muito no futuro, algo que seus amigos consideram um reflexo de seu comportamento impulsivo. Dufrene, 10 anos mais velho, teria atraído Lana por seu perfil diferente, mas as pessoas ao seu redor estão incertas sobre a durabilidade desse casamento. "Ela sempre se envolveu com homens mais velhos, então isso não é surpreendente. No entanto, a preocupação é que ela tenha se precipitado", disse uma fonte à publicação. "Jeremy parece ser um bom sujeito, mas é difícil ver esse relacionamento se mantendo por muito tempo."

A maior parte das preocupações vem das diferenças gritantes entre seus estilos de vida. "Lana está curtindo o momento e a vida simples no interior, mas sabemos que ela tem uma carreira em Hollywood, e essa vida isolada pode perder o encanto rapidamente", continuou a fonte. "É difícil acreditar que ela vá abrir mão de tudo pelo Jeremy."

Os amigos descrevem Lana como alguém que se joga de cabeça em seus relacionamentos, mas que costuma se desiludir rapidamente. "Ela é uma romântica incurável, e as coisas costumam acontecer muito rápido com ela. Só que também acabam rápido", afirmou a fonte. "A única coisa que podemos fazer é apoiá-la, porque qualquer crítica pode resultar em afastamento."

O casamento entre Lana Del Rey e Jeremy Dufrene aconteceu no final de setembro, em Des Allemandes, Louisiana, pouco depois de o relacionamento se tornar público. Embora o romance pareça recente, foi revelado que eles se conhecem desde 2019.



