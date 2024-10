Kylie Jenner e Timothée Chalamet são vistos em jantar romântico

Kylie Jenner e Timothée Chalamet foram vistos juntos em Nova York, nos Estados Unidos.

O casal foi flagrado em um jantar íntimo e discreto em uma pizzaria no bairro de Little Charli, no sábado, 12 de outubro.

Na imagem, compartilhada nas redes sociais, os dois aparecem conversando, vestidos de maneira casual, com Chalamet usando um capuz.

Vale lembrar que o casal está junto desde abril de 2023.

i’ve prayed for times like this — timothée chalamet and kylie jenner were seen together on a dinner date at an italian restaurant in NYC, tonight! ️



(via @nannushka on twitter.) pic.twitter.com/seKQYBnEI8