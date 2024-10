Adele vai às lágrimas ao encontrar Céline Dion em um de seus shows

Adele não conseguiu conter as lágrimas quando viu Céline Dion assistindo a um dos seus concertos em Las Vegas, este sábado, dia 26.

Um vídeo, captado por um fã, mostra o momento em que Adele percebe a presença da intérprete de 'My Heart Will Go On', parando imediatamente de cantar para lhe dar um abraço.

Conforme avança a revista People, Dion encontrava-se assistindo ao espetáculo na companhia dos filhos gêmeos Nelson e Eddy Angélil, de 14 anos.

Veja o vídeo acima!

