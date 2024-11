Luciano fala sobre suposto afastamento de Zezé: "Meu tempo é caro"

Dedicando-se cada vez mais à carreira solo na música gospel, Luciano Camargo abordou os boatos sobre uma possível separação da dupla com seu irmão Zezé Di Camargo, afirmando que a relação entre eles continua a mesma, apesar dos rumos diferentes em suas trajetórias. Segundo Luciano, a amizade e o vínculo familiar permanecem fortes, embora os projetos profissionais tenham seguido direções distintas.

Em entrevista recente, o cantor falou sobre a valorização de seu tempo, sendo mais seletivo com os compromissos. “Meu tempo é precioso e caro. Não falo pelo lado financeiro. Ele é caro porque, se eu o desperdiçar, ele logo termina. Tenho que fazer e criar, então, o meu tempo”, declarou.

Luciano, figura pública há décadas, mencionou que prefere não dar atenção aos boatos sobre sua vida e escolhas. “Se existem rumores sobre a minha vida, deixo passar. Nunca senti necessidade de desmenti-los. Amanhã virão outras notícias, e pronto!”, disse o cantor, demonstrando tranquilidade.

O Vínculo com Zezé Di Camargo

Sobre a dupla com Zezé, Luciano explicou que entende as especulações do público, mas destacou que sua relação com o irmão vai além da parceria musical. “Sempre vão dizer que Zezé Di Camargo e Luciano podem se separar, só pelo fato de sermos uma dupla. As pessoas já esperam isso! Independentemente de qualquer coisa, somos um legado. A dupla não pertence nem a mim, nem ao Zezé. Ela é do povo brasileiro, entende?”, desabafou.

O cantor reconheceu que o trabalho solo pode dar a impressão de distanciamento, mas garantiu que a relação com o irmão é saudável. Ele afirmou que Zezé tem sua bênção e ele sabe que tem a torcida do irmão. “Mas não trocamos detalhes um com o outro”, explicou.

Luciano também comentou que eles sempre mantiveram vidas pessoais bem distintas. “Temos gostos totalmente diferentes. Nosso dia a dia sempre foi com cada um na sua vida individual. Nunca fomos de ter momentos de lazer juntos, por exemplo. Mas isso não interfere na minha vida amorosa com ele ou na vida amorosa dele comigo. Não quer dizer que há um afastamento de amizade”, disse.

Por fim, Luciano expressou sua admiração por Zezé e destacou o amor crescente pelo irmão, que se fortaleceu ao longo dos anos e com a influência de sua fé. “Zezé, na minha opinião, sempre foi o maior intérprete do Brasil. E amo muito mais o meu irmão hoje do que eu o amava há 20, 30, 40 anos... Isso porque não tem como amar alguém sem passar pelo amor de Cristo”, concluiu.





