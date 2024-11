Liam Payne teria ameaçado ex com "pornô de vingança" antes de falecer

Liam Payne, ex-integrante do One Direction, recebeu uma notificação judicial por parte dos advogados de sua ex-namorada, Maya Henry. A carta, enviada no dia 9 de outubro e obtida pelo site Page Six, acusa o cantor de enviar repetidamente fotos explícitas e vídeos perturbadores, tanto para Maya quanto para membros de sua família. Entre as acusações, estão o envio de "fotos de seus órgãos genitais" e vídeos nos quais Payne realizava "atos sexuais perturbadores consigo mesmo."

O documento também alega que Payne planejava distribuir imagens íntimas de Maya sem seu consentimento, ameaçando-a com a divulgação de material comprometedor em um possível "pornô de vingança". A notificação exige que Payne cesse qualquer tentativa de comunicação, difamação ou intimidação contra Maya e sua família. Ele teria um prazo de 10 dias para responder à carta e se comprometer a não compartilhar mais conteúdos íntimos, embora não se saiba se ele ou seus representantes chegaram a responder.

Antes do envio da notificação, Maya recebeu uma mensagem no Instagram de uma mulher que relatava um contato recente com Payne, afirmando que ele teria oferecido "fotos suas e da namorada atual dele". A mensagem levou a equipe de Maya a tomar providências jurídicas, visando proteção contra novas ameaças.

Liam Payne faleceu em 16 de outubro, antes do fim do prazo estabelecido na notificação. Ele estava na Argentina, onde passava férias com a então namorada, Kate Cassidy. O falecimento ainda está sob investigação, mas promotores argentinos já descartaram a hipótese de suicídio. Três pessoas foram indiciadas: um amigo do cantor por abandono, um funcionário do hotel e um suposto traficante de drogas por fornecerem substâncias ilícitas ao cantor.

A morte de Payne segue sendo investigada pelas autoridades argentinas, e os advogados de Maya Henry aguardam o desenrolar dos fatos em relação ao caso e às ameaças relatadas.

Leia Também: Polícia argentina busca relógio desaparecido de R$ 200 mil de Liam Payne

Leia Também: Acusado de vender droga a Liam Payne diz que teve momento íntimo com cantor

Leia Também: Rita Ora chora ao prestar homenagem a Liam Payne em premiação da MTV

Leia Também: Suspeito de ter vendido droga a Liam Payne quebra silêncio em entrevista