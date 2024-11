Mariana Goldfarb fala sobre ex-relação abusiva e violência psicológica

Mariana Goldfarb compartilhou sua experiência marcante de viver em um relacionamento abusivo, revelando detalhes da violência psicológica e manipulações que enfrentou. Embora não tenha citado nomes, a influenciadora digital, que foi casada com Cauã Reymond até abril de 2023, relatou momentos de profunda angústia e isolamento durante essa fase de sua vida.

Em entrevista ao podcast Bom Dia, Obvious, conduzido por Marcela Ceribelli, Mariana abriu o coração sobre como se sentia vulnerável e presa em uma dinâmica abusiva. "É difícil fazer as pessoas entenderem o que você está passando, porque a agressão psicológica não deixa marcas visíveis. Você tenta explicar, mas ninguém consegue ver a dor que está vivendo", desabafou.

A influenciadora detalhou os sinais que indicavam o abuso emocional. "Era um desconforto constante, uma angústia que não passava. As explosões, os gritos, as portas batendo, a sensação de que você nunca sabe a verdade. Isso tudo foi me consumindo", lembrou. Mariana também destacou como o início do relacionamento parecia perfeito, mas logo deu lugar a uma tortura psicológica. "No começo, parecia um sonho, mas ele sabia exatamente como me manipular. Eu buscava validação externa e me tornei um alvo fácil."

Mariana descreveu como o abuso afetou sua saúde mental e física. "Era infernal. Eu passava noites sem dormir, meu cabelo caía, e minha mente estava em uma confusão constante. Tudo o que eu fazia era tentar reconquistar o amor daquela pessoa, mesmo sabendo que nunca seria suficiente."

A decisão de romper com o relacionamento veio após ela buscar ajuda profissional e refletir sobre a situação. "Foi quando percebi que nada iria mudar, independentemente do que eu fizesse. Peguei minhas coisas, chamei minha irmã e saí de casa. Decidi que recomeçar do zero era melhor do que continuar me perdendo."

Mariana afirmou que deixar o relacionamento foi um ato de extrema coragem. "Quando você sai de algo assim, é como um renascimento. Hoje, moro em um lugar menor, mas com paz. É libertador não precisar ser um fantasma na sua própria vida."

Ao falar sobre o impacto do abuso psicológico, ela alertou outras mulheres a prestarem atenção aos sinais e buscarem ajuda. "O desconforto, a angústia constante, o isolamento... Esses são indícios de que algo está errado. Sair de um relacionamento abusivo não é fácil, mas é necessário. Minha esperança é que meu relato encoraje outras mulheres a encontrarem força para se libertarem."

Mariana concluiu ressaltando a importância do autoconhecimento e da autonomia emocional. "Hoje, me sinto uma heroína por ter tomado essa decisão. É um processo doloroso, mas a liberdade e a paz de espírito não têm preço."

