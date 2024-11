Cher revela que ponderou se suicidar durante um de seus casamentos

Cher revelou que, durante seu primeiro casamento com Sonny Bono, sentiu-se tão sobrecarregada e desamparada que chegou a pensar em pular da varanda de um hotel para fugir dele. A revelação foi feita em seu novo livro de memórias, "Cher: The Memoir, Part One", recentemente lançado.

A cantora e atriz, hoje com 78 anos, detalhou como Sonny controlava todos os aspectos de sua vida no auge da fama. "Eu estava tonta de tanta solidão", desabafou Cher.

No livro, ela relembra um episódio marcante em 1972, quando considerou tirar a própria vida. "Vi como seria fácil ultrapassar o limite e simplesmente desaparecer", escreveu. A cantora admitiu que chegou a cogitar o suicídio "cinco ou seis vezes" durante o casamento com Bono.

Cher também descreveu o comportamento controlador do ex-marido. Ele era tão ciumento que a proibia de usar perfume ou participar de eventos sociais, como festas de Tupperware. Além disso, Sonny exercia controle absoluto sobre a carreira e as finanças do casal. Apesar de ser uma grande estrela, com um programa de TV de sucesso e músicas no topo das paradas, Cher não tinha sequer uma conta bancária própria.

O relato traz à tona uma visão íntima dos desafios enfrentados pela artista em um período de intensa fama, mas também de sofrimento pessoal.

