Jay Leno visto em Los Angeles com o rosto magoado e o pulso fraturado

Jay Leno mostrou que ainda está se recuperando de uma queda de aproximadamente 15 a 18 metros.

Na quinta-feira, 21 de novembro, o ex-apresentador do The Tonight Show foi visto almoçando em Los Angeles e foi fotografado com ferimentos ainda visíveis no rosto.

Sobre a queda, o comediante contou à Inside Edition que fraturou o pulso e perdeu a unha de um dos dedos.

Jay Leno is the latest "celeb" to show up looking like somebody beat tf out his as but he is not the first here's a ?... https://t.co/ZwDfd80Qyv