Fardado, príncipe William participa de treino militar; veja as imagens

O príncipe William, de 42 anos, participou nesta terça-feira (26) de um treinamento militar com as Welsh Guards na base de Salisbury Plain, na Inglaterra. Vestido com uniforme camuflado, o príncipe de Gales acompanhou o 1º Batalhão durante o exercício.

William, que no ano passado foi nomeado coronel do regimento, destacou a importância de se envolver diretamente com os membros das forças armadas. Durante o treinamento, ele comentou: "Foi um treino decente, não foi? É bom voltar ao campo. É bom sair das cerimônias, não é? Vocês já tiveram sua dose."

As Welsh Guards desempenham um papel fundamental em ocasiões importantes da realeza. O regimento esteve presente em eventos como o funeral da rainha Elizabeth II e a coroação do rei Charles III.

Confira as imagens desse compromisso na galeria.

