Ator Julien Arnold morre no palco durante apresentação no Canadá

O ator Julien Arnold, de 60 anos, faleceu tragicamente no último dia 24 de novembro durante uma apresentação da peça A Christmas Carol no Citadel Theatre, em Edmonton, Canadá. Arnold, que fazia parte do elenco do clássico conto natalino, sofreu um mal súbito enquanto estava em cena.

De acordo com informações do The Mirror, o ator recebeu atendimento médico imediato no local. Apesar das várias tentativas de reanimação, seu óbito foi declarado ainda no teatro, deixando a equipe e o público em choque.

Em uma publicação no Facebook, o Citadel Theatre prestou homenagem ao ator, que era uma figura marcante na comunidade artística de Edmonton:

"Julien era um artista talentoso cujo carisma e talento agraciaram o nosso palco em inúmeras produções, incluindo A Christmas Carol. Sua perda é profundamente sentida por sua família, amigos, colegas da Carol Company, equipe do Citadel Theatre e pela comunidade de Edmonton, que ele tanto amava."

Arnold era conhecido por sua longa trajetória no teatro e por seu envolvimento em produções locais, sendo considerado um membro querido e respeitado da comunidade artística.

Para ajudar a esposa de Julien Arnold com os custos das despesas fúnebres, amigos do ator criaram uma página no GoFundMe. A iniciativa busca homenagear sua memória e apoiar a família neste momento de perda profunda.

