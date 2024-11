Como foram concluídas as produções de famosos que morreram em cena - Se você estivesse dirigindo um filme e a estrela morresse de repente antes que as filmagens terminassem, o que você faria? Muitos diretores se viram nessa exata situação quando um membro importante de seu elenco morreu de repente. De Marilyn Monroe a Heath Ledger, alguns dos maiores protagonistas da história do cinema vivenciaram mortes prematuras trágicas enquanto trabalhavam em grandes produções. Seus colegas precisaram encontrar maneiras criativas de terminar seus filmes de uma forma que fizesse sentido, ao mesmo tempo em que prestavam homenagem à estrela falecida. Clique na galeria e veja a lista de atores amados que nos deixaram antes que pudessem terminar seu último trabalho e como os filmes foram concluídos (ou não) sem eles.

