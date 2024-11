Angelina Jolie avança em processo judicial contra Brad Pitt

Angelina Jolie, de 49 anos, obteve uma decisão judicial que pode expor detalhes sobre anos de supostos abusos praticados por Brad Pitt, de 60 anos. Na última segunda-feira (25), um juiz determinou que o ator deve entregar e-mails, mensagens de texto e outras comunicações escritas relacionadas ao caso envolvendo uma vinícola na França. Apenas conversas com advogados ou terapeutas serão protegidas pela decisão.

O advogado de Jolie, Paul Murphy, declarou à revista People que esses documentos trarão à tona "evidências cruciais", incluindo comunicações que, segundo ele, comprovam "abusos e mentiras às autoridades por anos". Murphy afirmou: "As ações de Pitt prejudicaram Angelina e seus filhos e são elementos centrais deste caso".

Murphy ainda destacou que Angelina nunca buscou prolongar o conflito judicial. "Ela nunca quis nada disso. Não apresentou queixa e tentou, inicialmente, vender sua parte do negócio para ele. No entanto, até hoje, Pitt nunca foi responsabilizado por suas ações. Ele controla a vinícola e ainda assim exige mais. Ela quer que isso termine, as crianças querem que isso termine. O Sr. Pitt deveria se concentrar em curar sua família, não em prolongar este litígio."

O processo judicial teve início após Brad Pitt acusar Jolie de violar um suposto acordo ao vender sua participação na vinícola Château Miraval para a Tenute del Mondo, em 2022, sem sua aprovação. Pitt alega que o contrato estabelecia que a venda deveria ser consensual entre ambas as partes.

Segundo o advogado de Angelina, a atriz está preparada para se "defender no tribunal, apresentando evidências que comprovam que as alegações de Pitt são falsas". Até o momento, os representantes do ator não responderam às solicitações de comentário feitas pela revista.

O desfecho deste caso pode ser decisivo para as disputas que há anos envolvem o ex-casal, que compartilha filhos e interesses financeiros, mas permanece em constante atrito jurídico.



