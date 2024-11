Filho de Angelina Jolie e Brad Pitt faz raríssima aparição em evento

Angelina Jolie frequentemente é vista acompanhada de seus filhos em eventos públicos, e a 15ª edição dos Governors Awards, realizada neste domingo (17), no Dolby Theatre, na Califórnia, não foi diferente. Desta vez, a atriz posou ao lado de Knox, seu filho de 16 anos, que raramente participa desse tipo de ocasião.

Essa é uma das poucas aparições públicas de Knox. A última vez foi em outubro de 2021, quando ele esteve ao lado de Jolie na pré-estreia do filme Eternos, em Londres, junto com os irmãos.

Angelina, como de costume, chamou atenção pela elegância no evento, que reúne grandes nomes do cinema. Confira as imagens da atriz com o filho na galeria.



