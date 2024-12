Kourtney Kardashian exibe decoração de Natal em sua casa na web

Kourtney Kardashian deu início ao mês de dezembro compartilhando com seus seguidores do Instagram as elaboradas decorações de Natal de sua casa.

"Hello December [Olá, dezembro]", escreveu na legenda da publicação.

Nas fotos, é possível ver uma mesa decorada com temas natalinos, vários ambientes da casa com árvores iluminadas e até um homem fantasiado de Papai Noel. Kourtney também aparece vestida com um traje ousado de elfo, entrando no espírito festivo de forma marcante.

A última imagem do post parece ser uma lembrança de anos anteriores, mostrando uma árvore de Natal decorada em um estilo mais clássico. A publicação rapidamente chamou a atenção dos fãs, encantados com o capricho e o clima natalino da família Kardashian.

