SBT anuncia contratação de José Luiz Datena

A direção do SBT anunciou oficialmente que José Luiz Datena é o mais novo contratado da emissora. Datena entrará na programação do SBT já a partir desta segunda-feira, 9 de dezembro, no comando do programa ‘Tá na Hora’. No mesmo dia, Marcão do Povo assumirá a apresentação de parte do jornalístico ‘Primeiro Impacto’.

Lançado em 2024, o “Tá Na Hora” leva informação e prestação de serviço, ao vivo, para o público do SBT de segunda a sexta-feira nos finais da tarde. O programa conta com a participação do Comandante Hamilton e repórteres espalhados pelos quatro cantos do Brasil.

“Vir para o SBT é cumprir o meu sonho de trabalhar na casa que foi montada pelo maior apresentador de todos os tempos. Silvio Santos foi e sempre será o meu ídolo e a minha referência”, celebra Datena.

Para Mauro Lissoni, diretor de programação e artístico do SBT, a chegada de Datena faz parte de um planejamento estratégico para a grade de programação. “Essa aposta reforça a missão da emissora em continuar inovando e entregando conteúdo de qualidade aos nossos espectadores”, destaca.

